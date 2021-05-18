РИАМО - 18 мая. Температура воздуха в Москве 17 мая оказалась на 0,4 градуса ниже абсолютного максимума для этого дня, установленного в 1897 году, когда в городе зафиксировали плюс 31 градус, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Вместе с тем 17 мая в Москве зафиксировали максимальный температурный показатель для этого дня за последние 70 лет. Во вторник в городе по-прежнему жарко.

В жару МЧС порекомендовало пить больше воды и избегать перегрева на солнце. Отдыхающим на водоемах следует избегать купания в одиночку.

Во время жары необходимо пить воду, морс, компот, чай или квас из расчета около 40 мл на 1 кг веса, при этом не стоит делать это залпом.

Как избежать перегрева в жару: рекомендации МЧС>>