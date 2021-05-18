РИАМО - 18 мая. С 10 по 14 мая 2021 года комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано девять закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Так, были опубликованы четыре закупки на поставку товаров в рамках национального проекта «Образование», две закупки по благоустройству городского парка культуры и отдыха, одна закупка на поставку санитарных автомобилей.

Кроме того, была опубликована закупка на реконструкцию путепровода, одна закупка по строительству культурно-досугового центра Дворца торжеств.

В Подмосковье действует Единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин — информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.