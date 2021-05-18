РИАМО - 18 мая. В Подмосковье для помощи в ходе очистки рек хотят привлекать каякеров, они смогут проводить работы в труднодоступных местах, сообщил заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

В регионе действует несколько общественных организаций, которые проводят сплавы по очистке рек. В ходе совещания в Общественной палате региона их представители предложили оказать поддержку.

«Это было бы здорово. Есть реки, где нам нужна помощь во время паводков. Например, вырубить сухостой. Это решение - привлекать каякеров в труднодоступных местах», - сказал Бида.

Он отметил, что хорошей идеей является и проведение экосплавов.

«Я хочу организовать сообщество каякеров, запустить движение. Это реальная работа по очистке. Такой опыт существует и в других странах», - рассказал руководитель проекта GreenTeam kayaking Дмитрий Ходорыч.

Летом в Подмосковье пройдет такой экосплав на Москве-реке, уточнил общественник.

«Мы 5 июня будем брать пробы в Москве-реке с нашим партнером. Порядка 10 километров будет этот сплав проходить», - отметил директор по развитию (ESG) фонда «Без рек как без рук» Прохор Малютин.