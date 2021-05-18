РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. Жительница Люберец пожаловалась главе округа Владимиру Ружицкому на нелегальных мигрантов, проживающих в соседней квартире, и на бездействие участкового, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ружицкий накануне провел личный прием жителей. Он состоялся с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности. Жительница микрорайона Зенино, пришедшая на прием, попросила разобраться с проблемой нелегального проживания людей в соседней съемной квартире, она обратила внимание на отсутствие опорного пункта полиции и бездействие участкового.

«Прошу своего заместителя Михаила Криворучко заняться этими вопросами. И самое главное – наладить контакт участкового с жителями», – сказал Ружицкий.

Также другие жители обратились с просьбой решить вопрос несанкционированной торговли в подземном переходе под ж/д станцией Люберцы-1. Ружицкий дал поручение своему заместителю Александру Семенову взять на особый контроль вопрос нарушения правил торговли, а также запланировать совещание с полицией и активными жителями.

Жителей Октябрьского волнует развитие инфраструктуры в поселке – вопросы строительства социальных учреждений, расселение ветхого жилья, а также обустройство места для проведения праздничных мероприятий.

«Будем постепенно решать все вопросы сообща, учитывая предложения активных горожан», – подчеркнул Ружицкий.