РИАМО - 18 мая. С 11 по 14 мая 2021 года в Подмосковье выставили на торги 62 имущественных объекта, так, были объявлены 35 электронных аукционов и 27 «молоточных», сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Например, можно взять в аренду земельный участок под животноводство площадью 58 482 кв. м в Наро-Фоминском округе, взять в аренду помещение площадью 66,6 кв. м для размещения офиса в Серебряных Прудах, приобрести нежилое помещение площадью 694,3 кв. м в Луховицах, приобрести земельный участок под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство площадью 569 кв. м в Коломне.

На прошедшей неделе состоялось 58 аукционов по аренде и продаже имущества, аренде и продаже земельных участков.

Посмотреть все объекты недвижимости и земельные участки в регионе, доступные для продажи и аренды, можно на Едином портале торгов Московской области.

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