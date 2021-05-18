РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мая. Жители городского округа Мытищи могут проголосовать на сайте за общественные территории и дизайн-проекты благоустройства округа до конца мая, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Студенты Российского университета кооперации активно занимаются волонтерской деятельностью и в этот раз откликнулись на просьбу администрации Мытищ помочь с информированием жителей о возможности сделать родной город комфортнее.

Каждый житель Мытищ, достигший 14-летнего возраста, может проголосовать на сайте, где есть возможность выбрать общественные территории и дизайн-проекты благоустройства, следить за реализацией победивших проектов и участвовать в развитии своего города.

Основная цель проекта - сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды, вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой, вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.

«Студенты приступили к информированию граждан об этой редкой возможности. Они раздавали листовки с QR-кодом для голосования неподалеку от ТРЦ «Перловский» и на территории Перловского парка. Всем заинтересовавшимся волонтеры объясняли, в чем суть этого проекта и как можно проголосовать за тот или иной парк», - отмечается в материале.

Голосование продлится до 30 мая, у всех желающих есть возможность отдать свой голос за любимое живописное место, которое может стать еще прекраснее с их помощью.