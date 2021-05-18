РИАМО - 18 мая. Перчатки и маски нужно обязательно надевать в общественном транспорте и использовать их на протяжении всей поездки. От соблюдения этих мер напрямую зависит ситуация с распространением коронавируса в городе, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее в Сети появилась недостоверная информация о том, что носить перчатки в общественном транспорте необязательно и никакого штрафа за их отсутствие в Москве нет.

Как пояснили в ГКУ «Организатор перевозок», в настоящее время все зависит от требований Роспотребнадзора. Так, согласно рекомендациям надзорного ведомства, ношение масок и перчаток обязательно во всем общественном транспорте в течение всей поездки. От соблюдения мер зависит ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве.

Начиная с 12 мая прошлого года, о необходимости использовать маски и перчатки напоминают в среднем 1,8 тыс. сотрудников транспортного комплекса. Они также проверяют соблюдение мер в транспорте.

Маски и перчатки защищают горожан от распространения коронавирусной инфекции. Это равносильные средства защиты, и отсутствие одного из них грозит штрафом.

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