РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мая. В городском округе Мытищи за сутки выявили 44 новых случая инфицирования коронавирусом, всего в муниципалитете за время пандемии зафиксировали 10 406 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

709 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 261 513 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 016 человек. Выздоровели и выписались 214 395 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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