РИАМО - 18 мая. В связи с прогнозируемой во вторник жаркой погодой москвичам и гостям столицы рекомендовали быть острожными и внимательными, а также избегать солнечного перегрева и пить больше воды, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

К рекомендациям от ведомства также относится использование одежды светлых тонов и головного убора.

Гражданам, которые будут находиться на водоемах, рекомендовано избегать купания в одиночку.

Кроме того, гостей города и москвичей попросили воздержаться от купания в неизвестных и не предназначенных для этого водоемах, а также запретили купаться в нетрезвом состоянии, нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, выплывать на судовой ход и приближаться к судам, оставлять детей у воды без присмотра.

Во вторник в столице с 11:00 до 17:00 в связи с температурой в 30-32 градуса жары был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Жара спадет в Московском регионе 19 мая>>