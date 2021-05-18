РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Жителей Подольска попросили не выкидывать в канализацию твердые бытовые отходы и средства личной гигиены, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Канализационные сети предназначены для транспортировки далеко не всех видов отходов жизнедеятельности человека. Во избежание засоров и в целях экологической безопасности запрещается выбрасывать в канализацию твердые отходы (очистки овощей, жевательная резинка), тряпки, бумагу (салфетки, газеты и прочее), стекло (флаконы, осколки), песок (отходы строительных материалов), металлические и деревянные предметы.

Также нельзя выбрасывать жиры, масла, бензиновые и другие горючие вещества, предметы гигиены (прокладки, подгузники, противозачаточные средства) и освежители для унитазов.

Только при соблюдении этих простых правил пользования канализацией предприятие может гарантировать бесперебойную работу системы канализации.