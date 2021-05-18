РИАМО - 18 мая. Подмосковные муниципалитеты предложили около 130 водоемов для участия в программе очистки в следующем году, сообщил заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

«Мы запросили информацию по 2-3 прудам от каждого муниципального образования на 2022 год. 34 муниципальных образования предоставили свои предложения - 129 прудов», - сказал Бида.

Девять муниципалитетов заявили, что у них нет прудов, которые нуждаются в очистке. Это Долгопрудный, Пущино, Реутов, Дубна, Жуковский, Зарайск, Кашира, Ступино и Электрогорск.

«По 14 муниципалитетам вообще не поступило информации», - заключил Бида.

В Московской области реализуют программу по очистке водоемов. За три года планируется привести в порядок 100 объектов. В 2021 году очистят 22 пруда, в 2022 году - 60, в 2023 году - 18.

Пруды и озера, где проведут работы по очистке водной глади, выбирают путем голосования. В каждом муниципалитете отбирается по 2-3 водоема, финальное решение принимают местные жители.