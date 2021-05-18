РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. В Подольске за минувшие сутки выявили 41 новый случай коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 10 810 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 709 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 261 513 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 016 человек. Выздоровели и выписались 214 395 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>