РИАМО - 18 мая. В Подмосковье с 13:00 до 18:00 вторника из-за температуры в плюс 35 градусов объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду. При этом уровне имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Так, на востоке и юго-востоке Подмосковья во вторник ожидается очень высокая температура до плюс 35 градусов.

Также до 20:00 в столице и области прогнозируется ветер с порывами до 17 м/с.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары в 30-32 градуса был объявлен в Москве.

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