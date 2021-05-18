РИАМО - 18 мая. Еще 709 случай коронавирусной инфекции зарегистрировали в Подмосковье за минувшие сутки, суммарное количество случаев заболевания в регионе достигло 261 513, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

За время пандемии в Подмосковье умерли 6016 человек, из них девять – за прошедшие сутки.

В настоящее время в Московской области ведется вакцинация от коронавируса. Количество развернутых пунктов вакцинации в поликлиниках превышает 220 единиц.

Для того, чтобы оперативно найти подходящий, была создана интерактивная карта. Запись ведется через федеральный портал госуслуг и региональный, по телефону 122 и в поликлинике.

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