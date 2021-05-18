РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. В юго-западной части микрорайона Климовск Подольска восстановили горячее водоснабжение в 25 многоквартирных домах после аварийных работ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».



В 25 многоквартирных домах на Гривно несколько дней отсутствовало горячее водоснабжение. В это время проводились ремонтные работы на ЦТП-16. МУП «Подольская теплосеть» 17 мая завершила аварийно-восстановительные работы и вечером в понедельник заполнила систему водой.

Перерыв в подаче горячего водоснабжения был связан с ремонтом питательного насоса ЦНСГ 80/3 в котельной. В настоящее время горячее водоснабжение восстановлено. Жителям принесли извинения за неудобства.