РИАМО - 18 мая. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева за счет средств регионального бюджета в 2021 году в округе Пушкинский приведут в порядок 29 автотрасс общей протяженностью 14,7 км. Все дороги в округе отремонтируют с учетом обращений жителей на портале «Добродел» и в соцсетях, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Так, планируют отремонтировать дороги в центральной части города, в селе Царево капитально отремонтируют участок длиной 2 км и площадью 6,05 тыс. кв. м. Организуют подъезды к земельным участкам, которые выделили многодетным семьям в селах Ельдигино, Тарасовка, деревне Григорково, и восстановят профиль дорог с добавлением нового материала.

В Ивантеевке в этом году капитально отремонтируют следующие дороги: улицу Зеленую, Петровский переулок, улицу Сосновую. Вдоль них обустроят новые тротуары.

В Красноармейске планируют отремонтировать 14 муниципальных дорог общей длиной около 5 км.

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