РИАМО - 18 мая. Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 2364 пациентов, общее число вылеченных в городе достигло 1 030 199, сообщает столичный оперштаб.

В столице за сутки выявили 2430 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 983 человека. Также за сутки умерли 59 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Всего в столице скончались 19 358 человек с Covid-19.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировали 1 143 100 случаев заражения Covid-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 99% пациентов не болеют коронавирусом после прививки «Спутником V».

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