РИАМО - 18 мая. Новый детский сад на 100 мест по программе частно-государственного партнерства откроется в подмосковном Реутове к 1 сентября 2021 года, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Запрос родителей на места для детей остается большим, поэтому сегодня просто необходимо заниматься расширением сети детских садов. Один из таких вариантов – открытие мини-садов, работающих в рамках частно-государственного партнерства. К 1 сентября этого года откроем еще один новый сад по такой программе на 100 мест в микрорайоне 9А», – сказал Каторов.

Он уточнил, что почти 7 тыс. детей получают дошкольное образование в муниципальных детсадах Реутова. Почти 300 человек посещают пять частных детских садов. При этом существенную разницу в оплате услуг таких детских садов родители не ощущают: в рамках государственной поддержки оплату части суммы берет на себя бюджет.

«Мы ищем новые решения, чтобы, например, обеспечить ребенку место в детском саду не через год-два, а через месяц. Кроме того, в июле 2021 года завершаются работы по проектированию детского сада на 250 мест в микрорайоне 10А. Строительство начнем уже в этом году. Финансирование есть. Ввод по госпрограмме – 2023 год. Задача строительного блока – ввести сад раньше срока», – отметил глава Реутова.