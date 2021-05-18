РИАМО - 18 мая. Около 120 млн рублей направят на очистку озер и прудов в Подмосковье, всего планируется очистить 100 водоемов, сообщил заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

В 2021 году в регионе планируют очистить 22 пруда, в 2022 году - 60, в 2023 году - 18.

«За три года мы планируем почистить 100 водоемов. Все они включены в программу, финансирование выделено. Вся программа будет стоить порядка 120 млн рублей», - сказал Бида.

Он отметил, что стоимость расчистки одного гектара составляет около 2 млн рублей.

«До 1 июня мы определяем объем работ, потом составляем сметный расчет, до 21 июня проводим конкурс, сами работы начнутся 22 июля, чтобы до 19 сентября их закончить. Такие сроки поставил губернатор. Мы ставим срок - 1 сентября», - сказал Бида.

Он также подчеркнул, что очистка водоема не говорит о том, что в нем можно будет купаться.