РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. В Люберцах выбрали победителя муниципального этапа творческого конкурса «Полицейский Дядя Степа», лучшей стала Антонина Бастер. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» совместно с представителем Общественного совета Сергеем Черкашиным подвели итоги первого этапа детского творческого конкурса «Полицейский Дядя Степа».

Участниками конкурса стали дети в возрасте от 6 до 14 лет. Ребята творчески подошли к заданию, показав значимость нелегкой профессии сотрудников правопорядка.

По итогам конкурса 1 место заняла работа семилетней Антонины Бастер. Рисунок девочки направят в ГУ МВД России по Московской области для участия в региональном этапе конкурса «Полицейский дядя Степа».