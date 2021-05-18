РИАМО - 18 мая. По словам президента РФ Владимира Путина, в скором времени в России в оборот выйдет четвертая отечественная вакцина от коронавируса, сообщает kp.ru.

«Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции, скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темпы и вакцинация», — сказал Путин.

Четвертой вакциной станет «Спутник Лайт». Вакцина призвана устранить основной недостаток препарата «Спутник V», а именно два компонента, которые вводятся человеку с разницей несколько недель. Для того, чтобы вакцинироваться ею, нужна одна прививка, иммунитет после нее начнет формироваться спустя неделю.

«Спутник Лайт» представляет собой четвертую зарегистрированную российскую вакцину от Covid-19. Ранее в РФ появились двухкомпонентные препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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