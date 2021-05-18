РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 19 мая отключат холодную воду в ряде домов для промывки системы водоснабжения, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В ЖК «Сосновка» с 9:30 отключат холодное водоснабжение в корпусах №№1 и 2 на Больничном проезде. Это связано с профилактическими работами, которые проведет МУП «Водоканал» для промывки системы водоснабжения.

Коммунальную услугу возобновят по окончании работ.