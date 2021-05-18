РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мая. В ходе рейда в Королеве на маршрутах общественного транспорта во вторник выявлено 21 нарушение правил остановки и высадки пассажиров, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Рейд по соблюдению правил проезда на общественном транспорте проведен в Королеве членами Общественной палаты совместно с инспекторами межмуниципального управления №2 ГКУ АПИ МО, представителями администрации и УМВД России по горокругу.

Активисты и инспекторы проверяли соблюдение правил проезда как пассажирами, так и водителями на городских и межмуниципальных маршрутах. Большинство жалоб жителей города касаются перевозчиков «Домтрансавто» и «Ранд-Транс».

«Сегодня мы проверяем соблюдение масочного режима, как осуществляется оплата проезда, как останавливается транспорт. Важно, чтобы автобусы и маршрутки останавливались у бордюра остановочного пункта и не высаживали пассажиров на проезжую часть», - сказала председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

Активисты напомнили водителям о необходимости правильной остановки. Инспекторы проверили работу валидаторов и продажу билетов.

Всего было проверено 47 транспортных средств - выявлено 21 нарушение правил остановки и высадки пассажиров. На маршрутах №№392 и 28 были замечания по отсутствию проездных билетов у пассажиров.

В рамках профилактики с водителями и пассажирами инспекторы провели разъяснительные беседы об ответственности, предусмотренной за несоблюдение правил осуществления проезда, а члены Общественной палаты рассказали о том, что проездной билет гарантирует страховое возмещение в случае нанесения вреда здоровью пассажира при аварийных случаях, и выдали памятки.

Рейды на транспорте продолжаются.