РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 мая. Временно исполняющий обязанности главы Дзержинского Сергей Будкин 20 мая проведет личный прием, жители могут на него записаться.

«Личный прием буду проводить каждый третий четверг месяца с 16:00 до 19:00. Ближайший пройдет 20 мая», - написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Для записи на прием необходимо позвонить по номеру администрации Дзержинского в рабочие часы по телефону: 8(495)551-41-55 и обозначить тему.