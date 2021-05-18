РИАМО - 18 мая. Свыше 33 тыс. человек посетили сеансы в старейшем московском кинотеатре «Художественный» за месяц с момента открытия после масштабной реставрации, сообщили РИАМО в пресс-службе кинотеатра.

Открытия «Художественного» зрители ждали семь лет, он вновь заработал для широкой публики 9 апреля. Теперь в кинотеатре четыре зала с современным аудио- и видеооборудованием, а также библиотека, три бара, ресторан и пекарня.

«За месяц после открытия, с 9 апреля по 10 мая, в кинотеатре было 33 192 зрителя на более чем 1 тыс. сеансов, не считая гостей, которые заходи просто погулять по зданию, не покупая билеты на фильмы», - отметили в пресс-службе.

Лидерами проката по итогам первого месяца стали фильмы «Отец», «Гнев человеческий» и «Земля кочевников». Так, картину «Отец» увидели более 10 тыс. зрителей.

«Будем показывать «Новый порядок», «Легенду о пианисте», «Пролетая над гнездом кукушки», «Рыбку Поньо на утесе», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в скором времени в «Художественном» состоится несколько премьер в рамках международного фестиваля документального кино о новой культуре, а также ленты в рамках совместной программы с «Москино».

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