РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. Члены партии «Единая Россия» и сотрудники АО «ЛГЖТ» в рамках акции «Палисадник Победы» благоустроили двор ветерана Великой Отечественной войны из Люберец Павла Орлова, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

«Палисадник Победы» – акция, которую проводит «Единая Россия» совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».

В честь Дня Победы и в рамках акции активисты партии благоустроили территорию у дома №60 по Октябрьскому проспекту в Люберцах, где проживает Орлов. В числе активистов – член партии Евгений Веснин. Цель акции – озеленить и привести в порядок дворы домов, где проживают участники Великой Отечественной войны.

По словам Веснина, реализовать акцию именно 9 Мая им не позволила погода.

«Но как только представилась возможность, мы высадили саженцы черемухи и 10 кустов чубушника во дворе ветерана. Надеемся, что Павел Степанович будет рад тому, как зелено стало у него под окнами», – сказал Веснин.

Фронтовик Павел Орлов родился в Рязанской области 28 января 1926 года в крестьянской семье. В 1941 году окончил 7-й класс, а потом сразу добровольцем ушел на фронт. Попал во 2-ю Окружную школу отличных стрелков снайперской подготовки, находившуюся в городе Кулебаки Горьковской области. После ее окончания Орлов попал в снайперские войска. День Победы встретил в Германии. Награжден двумя орденами Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». У фронтовика двое детей, есть внуки и правнуки.