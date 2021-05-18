РИАМО - 18 мая. В столице за минувшие сутки выявили Х случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 1 143 100 случаев Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

В столице пункты вакцинации от коронавирусной инфекции работают в поликлиниках, а также в мобильном формате в торговых центрах, МФЦ и других общественных местах. Прививки от Covid-19 в городе сделали более 1,3 млн москвичей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан пройти вакцинацию от коронавируса. По словам градоначальника, 99% привившихся не болеют после вакцинации.

За последние сутки в России выявлено 8183 новых случая коронавируса, умерли 364 пациента, полностью выздоровели 8972 человека.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 957 756 случаев Covid-19, скончались 116 575 человек, выздоровели 4 572 226 пациентов.

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