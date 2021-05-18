РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. Неизвестные сломали букву в надписи «Малаховское озеро» в одноименном парке Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» житель поселка Малаховка.

Мужчина заметил поломку накануне.

«У нас при входе в парк надпись стоит «Малаховское озеро». Кто-то сломал одну из букв, разломанная стоит», - сказал житель.

По словам директора МУ «Парк культуры и отдыха» Алексея Орлова, меры приняли незамедлительно. Сейчас надпись восстановили в полном объеме.