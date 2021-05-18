РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений на 170 тыс. рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 31-летней местной жительницы о том, что ее сожитель похитил ювелирные украшения из квартиры на улице Почтовой. Общая сумма материального ущерба составила 170 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 32-летний местный житель, который дал признательные показания. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.