РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мая. За последнюю неделю сотрудники Королевского городского производственного объединения «Горзеленхозстрой» высадили на городских территориях более 48 тыс. цветов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего к лету подготовлено свыше 280 тыс. цветущих растений: виола, цинерария, бегония, бархатцы, овсянница, ирезине, петуния, колеус и другие.

Продолжается работа по кошению газонов, за прошедшую неделю в порядок привели более 145 тыс. кв м газона. По нормам газоны стригут при высоте травостоя более 20 см.