РИАМО - 18 мая. Самолет авиакомпании Air Moldova получил повреждения при посадке в столичном аэропорту Домодедово, инцидент произошел 17 мая, сообщает ТАСС.

«В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося, а также оценка технического состояния самолета», - сказала глава пресс-службы управления гражданской авиации Молдавии Ирина Бодолика.

После инцидента пассажиры были эвакуированы. Информации о пострадавших нет.

По данным Telegram-канала runway09.aviation, инцидент произошел с рейсом 9U171 Кишинев - Москва. Сильный ветер не позволил самолету приземлиться с первого раза, поэтому пилотам пришлось уйти на второй круг. Посадка оказалась жесткой, в результате чего у авиалайнера повредилась хвостовая часть.

В пресс-службе аэропорта Домодедово РИАМО сообщили, что самолет авиакомпании Air Moldova, следовавший по маршруту Кишинев - Москва, при заходе на посадку ушел на второй круг по решению командира воздушного судна. После этого борт приземлился в штатном режиме. Данное событие не привело к изменениям в расписании полетов воздушной гавани.