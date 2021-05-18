РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Подольские школьники стали серебряными призерами регионального этапа «Президентских спортивных игр», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске в СК «Труд» и ДК «Октябрь» 17 мая прошел региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». В нем приняли участие более 150 обучающихся из 12 общеобразовательных организаций Московской области. В программу входили: бег 60 м, легкоатлетическая эстафета и стритбол.

Подольск на соревнованиях представляла команда школы №29 имени Забродина. По итогам соревнований ребята заняли второе место в общекомандном зачете, показав хорошие результаты в стритболе (I место девушки и III место юноши) и беге на 60 м (II место), совсем немного уступив команде из Коломны.