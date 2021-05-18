РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мая. Работники Метровагонмаша Мытищ (входит в состав ТМХ) приняли участие в традиционном весеннем субботнике, сообщает отдел по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

Для проведения уборки выбрали набережную реки Яузы, расположенную в микрорайоне имени Юрия Гулько. Мероприятие приурочили к празднованию Дня основания предприятия – 18 мая ему исполнилось 124 года. Проведение субботников – давняя традиция завода, работники выходят на уборку весной и осенью. В мероприятии приняло участие свыше 150 человек, многие пришли с детьми. После проведенных работ всех ждала полевая кухня.

«Для работников Метровагонмаша участие в субботниках имеет особое значение. Во-первых, мы привыкли к чистоте у себя на предприятии. Практически на каждом визите наши гости отмечают ухоженное состояние производственных цехов и самой территории завода. Во-вторых, субботник – это еще и семейное мероприятие, а Метровагонмаш славится своей преемственностью поколений. Традиции и ценности – неотъемлемая часть 124-летней истории предприятия, и подобные акции лишний раз подчеркивают нашу идентичность», – сказал исполняющий обязанности директора по производству Метровагонмаша Григорий Илюхин.

Выбор участка в данном микрорайоне символичен. Юрий Гулько на протяжении 17 лет возглавлял Метровагонмаш и большое внимание уделял социальной сфере. Во времена его работы на должности генерального директора возводились жилые дома, строились детские сады. Заслуги Юрия Александровича высоко оценены в муниципалитете. Осенью 2015 года администрация городского округа одобрила инициативу о присвоении микрорайону №26 имени почетного жителя Мытищ Юрия Гулько.