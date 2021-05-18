РИАМО - 18 мая. В России в расчете инфляции могут начать учитывать расходы на жилье. Стоимость недвижимости в индекс потребительских цен хотят включить не напрямую, а в виде вмененной ренты, пишет газета «Известия».

Тестирование учета вмененной ренты в составе ИПЦ входило в долгосрочные планы Росстата. Вопрос стал нуждаться в более оперативном анализе из-за ситуации на рынке жилья, которая возникла в связи с коронакризисом.

Включение вмененной ренты в расчет индекса потребительских цен займет пару лет. Такой промежуток времени обусловлен тем, что для начала нужно провести специальное исследование, на основе которого после будет разработана методика.

Планы по анализу включения в расчет ИПЦ показателя вмененной ренты были подтверждены в Росстате. Таким образом, в следующем году служба планирует объявить открытый конкурс на выполнение специальной научно-исследовательской работы, по итогам которой может быть рассмотрена возможность учета показателя в инфляции, начиная с 2023 года.

Кроме того, в Росстате отметили, что прямой зависимости вмененной ренты от цены на недвижимость нет. И стоимость жилья в расчет инфляции включать не планируется.

Экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков отметил, что включение в расчеты показателя вмененной ренты представляет собой единственный шанс отразить в ИПЦ динамику рынка недвижимости.

Начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Центра развития НИУ ВШЭ Владимир Бессонов отметил, что в общем расчеты инфляции Росстатом соответствуют мировым рекомендациям. Формула и компоненты совпадают с развитыми странами, кроме того, что служба никак не отражает в индексе расходы на жилье.

Он добавил, что за условными расходами на недвижимость будет вестись учет, это даст возможность реагировать на ситуацию в экономике.

По итогам прошлого года цены на квартиры в новостройках РФ выросли на 16–19%. Подорожание стало набирать обороты с развитием пандемии коронавирусной инфекции и ростом спроса на недвижимость.

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