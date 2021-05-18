РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. Любительскую лигу по воркауту учредят в городском округе Люберцы, в рамках этого объединения будут организованы мероприятия по развитию уличной гимнастики. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Решение учредить спортивную Любительскую лигу было принято региональной общественной организацией «РосМолСпорт Московской области» и дирекцией спортивных сооружений. Ранее они организовали Открытый турнир по воркауту на Кубок «РосМолСпорта». Соревнования прошли на стадионе «Урожай» поселка Томилино, их проведение инициировала активная молодежь поселка в лице лидера региональной организации Ивана Аристова.

Спортсмены состязались в двух дисциплинах - подтягивании на перекладине и отжимании на брусьях. Кроме того, в качестве показательных выступлений они выполнили «выход силой на две руки» и фристайл. Атлетов судил член Общественной палаты округа, спортсмен Юрий Исаев. В результате борьбы обладателем кубка стал воркаутер из Лыткарина Богдан Дмитриев - в общем зачете он занял первое место. Второе и третье места - у атлетов Ивана Аристова из Люберец и Владимира Янченко из Москвы.

После турнира было принято решение учредить Любительскую лигу по воркауту городского округа Люберцы для проведения мероприятий по развитию этой спортивной субкультуры.

Следующий открытый турнир по воркауту проведут в августе. При участии спонсоров призеров дополнительно поощрят подарочными сертификатами.