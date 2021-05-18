РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Во вторник из-за плановых работ ряд деревень и СНТ подмосковного Подольска временно останется без электричества, сообщается на сайте администрации округа.

По информации ПАО «Россети Московский регион», во вторник проводится плановое отключение электроэнергии в городском округе.

Так, электроэнергия будет отсутствовать в деревнях Борисовка, Ордынцы (территория ЖСПК «Раздолье» и СНТ «Ордынцы»). Света не будет в промежутке до 17:00, ориентировочно на 2 часа.