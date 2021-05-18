РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мая. В Королеве нашли нарушения при производстве мясных полуфабрикатов, предприниматель привлечена к административной ответственности, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Управлением Россельхознадзора была проведена проверка в отношении ИП Мосиенковой И.И., которая изготавливает продукцию из мяса свинины, птицы и баранины в подмосковном Королеве.

При проведении проверки управлением выявлены нарушения. В частности, на производстве не разработаны, не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП. На производстве сырье и готовая продукция проходят через один вход, помещение требует ремонта, не организован должным образом документооборот, из-за чего невозможно отследить изготовителя пищевой продукции.

Также на производстве не ведется контроль дезинфекции, замены инструментов, необходимых для осуществления процессов обвалки и жиловки, нет подтверждений соответствия воды гигиеническим требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

К тому же не проводятся лабораторные исследования смывов с упаковочного материала, входной контроль поступающего сырья, нет дератации и дезинсекции, не контролируется температура в производственном помещении.

По итогам проверки предприниматель привлечена к административной ответственности и оштрафована на 30 тыс. рублей. Ей выдано предписание об устранении выявленных нарушений.