РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. В подмосковном Подольске во время профилактической акции «Пешеход» выявили 70 человек, которые нарушили правила дорожного движения, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

В период с 11 по 16 мая отдел ГИБДД УМВД России по Подольску провел профилактическое мероприятие «Пешеход».

За время рейда госавтоинспекторы выявили 70 пешеходов, нарушивших требования части 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Они понесли административную ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

С пешеходами провели профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения.