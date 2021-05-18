РИАМО - 18 мая. ПАО «Магнит» купит розничную сеть «Дикси», под ее управлением находится 2 651 магазин в РФ, общество уже заявило о покупке сети, сообщает Газета.ru.

Суммарная площадь активов, которые будут приобретены, составляет 854 тыс. кв. м. Порядка 778 тыс. кв. м площади приходятся на формат «магазин у дома», еще 76 тыс. – на формат «суперстор».

Преимущественное количество торговых точек располагаются в Москве, Подмосковье, Петербурге, а также Ленинградской области. Оставшиеся магазины расположены в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах.

Кроме того, в рамках сделки ретейлер покупает пять распределительных центров, чья площадь составляет 189 тыс. кв м. Они находятся в столице, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

Президент и генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг отметил, что «Дикси» будет существовать как отдельное юрлицо, а магазины — действовать под имеющимся брендом.