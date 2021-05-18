РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. Полицейские подмосковного Подольска нашли 16-летнюю девушку, которая пропала 10 дней назад, она жива, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Виктория Бородай 2005 года рождения 9 мая ушла из дома на улице Курчатова и не вернулась. Ее поисками занимались сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время Бородай найдена. Она жива. Сотрудники УМВД России по Подольску благодарят всех за оказанную помощь.