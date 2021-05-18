РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мая. Всех желающих приглашают сдать кровь на днях донора в Королеве 19 и 24 мая, сообщили «РИАМО в Королеве» в городской больнице.

Традиционный день донора пройдет 19 мая в отделении переливания крови. Необходима предварительная запись по телефону: 8(495)511-84-53. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.

«А уже в следующий понедельник, 24 мая, состоится общегородская донорская акция «Спасибо, донор!», организованная совместно с Московской областной станцией переливания крови», - сообщили в больнице.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: 8(495)225-63-69 или 8(977)268-68-90.