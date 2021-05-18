РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мая. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию Ростех) привили еще 36 сотрудников против Covid-19, всего вакцину получили 146 человек, сообщила пресс-служба института.

В ЦНИИТОЧМАШ завершился очередной этап вакцинации сотрудников против Covid-19. Еще 36 сотрудников привили векторной вакциной «Спутник V», разработанной ФГБУ «НИЭЦМ имени Н.Ф. Гамалеи». Прививки делали медицинские работники выездной бригады Подольской городской поликлиники №1. Вторую часть вакцины сделают через 21 день.

«Нам важно сохранить здоровье людей, которые сегодня работают на нашем предприятии. Поэтому защитные действия в институте организованы на высоком уровне. В ходе первой вакцинации в ЦНИИТОЧМАШ в феврале-марте текущего года привили 110 человек. Мы сразу стали формировать новые списки для того, чтобы и у других работников появилась возможность сделать прививку на территории института. Это удобно и безопасно, для этого созданы все условия», – сказал начальник службы охраны труда ЦНИИТОЧМАШ Валерий Кирпиченко.

Вакцинация никаких нежелательных побочных эффектов, когда потребовалось бы медицинское вмешательство, не выявила. 80-85% привившихся вообще не ощущают никаких симптомов. Есть сотрудники, у которых было незначительное повышение температуры, озноб, головная боль, но длилось это сутки, максимум двое. В любом случае привившимся посоветовали стараться избегать контактов, побыть дома, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией в самый ответственный период.

Прививки сделали в том числе начальник административно-хозяйственного отдела предприятия Павел Поздняков, начальник центра цифровизации жизненного цикла изделий Наталья Тарасова и заместитель начальника цеха производства общевойскового и специального оружия Игорь Шмырев. Он считают, что нужно обеспечить безопасность себе, своим близким и коллегам.

«Очень хорошо, что в стране появилось еще одно средство профилактики коронавирусной инфекции – вакцинация. Надеюсь, что все предложенные специалистами меры: прививки, соблюдение социальной дистанции, маски, обработка рук антисептиком, соблюдение правил гигиены, – наконец остановят эпидемию. Врачи и специалисты говорят, что необходимо формировать коллективный иммунитет. Этим и занимаемся», – заключил Поздняков.

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