РИАМО - 18 мая. Согласно исследованию компании Realiste, стоимость жилья в Москве завышена на 10-15% в районе станций метро «Тульская», «Ломоносовский проспект» и в Матвеевском мкр. в составе Очаково-Матвеевского на западе столицы, пишет газета «Известия».

В крупных городах России распространена ситуация, когда цена на недвижимость на 10-15% завышена в тех районах, где этого быть не должно, в компании Realiste считают, что завышение создается за счет искусственно созданного дефицита в конкретном районе.

«Еще один важный фактор — искусственный дефицит новостроек. В условиях повышенного спроса застройщики создавали еще большую нехватку предложения на рынке, не выставляя все свои предложения на продажу», — сказал основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

Жилье в новостройках в России в среднем подорожало на 19% в 2020 году и на 8% за четыре месяца 2021 года. Гальцев считает, что рост цен на новую недвижимость связан с выгодными кредитными ставками по ипотеке, которые ввели для поддержки людей в пандемию, а также с нехваткой мигрантов, подорожанием стройматериалов и последствиями перехода отрасли на проектное финансирование.

Сейчас на рынке недвижимости мало демократичных предложений, например, за 2020 год число квартир в Москве стоимостью до 6 млн рублей сократилось на 78%, а стоимостью до 9 млн рублей — на 60%.

Девелоперы придерживают предложение и разбивают продажу на фазы, чтобы увеличить долю продаж на более дорогих завершающих стадиях строительного цикла.

Эксперты заключили, что необходимо на законодательном уровне создать правила для застройщиков, которые не позволят им скрывать предложение и манипулировать рынком.

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