РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мая. Холодную воду отключили во вторник в ряде домов и учреждений подмосковной Балашихи на улицах Калинина, Свердлова, 40 лет Победы, Центральной, Почтовой, Южной, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

До 17:00 по адресу: Балашиха, улица Калинина, дом №11 необходимо заменить задвижку Ду 250 мм и произвести врезку под новый водопровод.

В связи с этим под отключение холодного водоснабжения попадают многоквартирные жилые дома по улице Калинина, №№3; 4; 4А; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 15; 17/10 корп. 1 и 2; Свердлова, 6А; 40 лет Победы, 8; 9; 10.

Также холодной воды не будет в детском саду №30 «Лесная сказка», по ул. Калинина, 2А; ЦТП №9/20 по ул. Калинина, 15 и ЦТП №10/20 по ул. Калинина, 8.

Кроме того, во вторник подачу холодной воды с 9:00 и до окончания работ временно прекратили и в ряде домов в микрорайоне Южное Кучино для замены запорной арматуры холодного водоснабжения на улице Почтовой.

Холодной воды нет в жилом доме №2/1 и ЦТП на улице Почтовой; домах №№35 и 41 по ул. Центральной, торговых центрах и нежилых зданиях №№26, 34, 37, 39 стр. 1, 40, 40В, 44, 44А и 50 по ул. Центральной, а также в домах №№5 и 7 на улице Южной.

Подвоз воды при необходимости будет обеспечен.