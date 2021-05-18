РИАМО - 18 мая. На 76-м году жизни умерла писательница Екатерина Вильмонт, автора популярных детективов не стало 16 мая, сообщает Федеральное агентство новостей.

Вильмонт, которая писала детские детективы, свыше 20 лет сотрудничала с издательством АСТ. Издательство уже назвало годы сотрудничества с автором счастливыми и яркими.

В настоящее время книги писательницы, на счету которой более чем 50 произведений, издаются миллионными тиражами.

Вильмонт родилась и выросла в семье переводчиков Николая Вильмонта и Наталии Ман. Долгое время автор детских детективов занималась переводами, а после посвятила себя литературе. Так, книгам писательницы удалось открыть новую эпоху российской прозы.

Среди читателей писательницы большую любовь заслужили приключенческие книги, они выходят в серию «Детский детектив».