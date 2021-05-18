РИАМО - 18 мая. Архитектурная отделка станции на западе Большой кольцевой линии столичной подземки вышла на финальный этап и готова на 85%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«На сегодняшний день на станции «Терехово» завершается устройство основных конструкций – эти работы выполнены на 93%, также на 85% готова архитектурная отделка будущей станции – в пассажирских зонах приступили к монтажу подсистемы для крепления декоративных панелей, на платформе и в кассовой зоне второго вестибюля началась укладка гранита», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, полностью собраны три из шести эскалаторов, продолжается монтаж оставшихся. В ближайшее время привезут вентиляционные агрегаты и основное оборудование тягово-понизительной подстанции.

По словам Бочкарева, станция «Терехово» вместе с «Кунцевской» строится в составе второго этапа западного участка БКЛ и предусматривает строительство отрезка линии длиной 3,7 км. Для проходки тоннелей тут использовали 10-метровые тоннелепроходческие щиты. Платформы тут располагаются по береговому принципу. Общая готовность участка составляет 75%.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что полностью завершены проходка перегона между станциями «Терехово» и «Кунцевская», устройство жесткого основания тоннеля и вентиляционного перекрытия. Верхнее строение пути готово на 60%, продолжается монтаж инженерных систем и водоотливных устройств в тоннелях.

Общая протяженность западного участка БКЛ составляет 8,3 км. На первом этапе в эксплуатацию ввели две станции «Народное Ополчение» и «Мневники».

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