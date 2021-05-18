РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мая. В Домодедове 5 июня для детей проведут соревнования по роллер-спорту, сообщается в группе Roller team Domodedovo в соцсети «ВКонтакте».

Детский роллер-кросс представляет собой спортивные состязания по преодолению специальной трассы на роликовых коньках на время. Участники состязания – дети в возрасте от 4 до 14 лет (2017-2007 г.р.).

Победителей и призеров наградят почетными грамотами и медалями, а также ценными призами.

Для участия необходима предварительная регистрация на странице соревнований (rt-d.ru/cross2021/). Уточнить информацию можно по телефонам: 8(925)530-42-02; 8(915)404-06-73.

Мероприятие пройдет в парке «Елочки». Начало в 10:00.