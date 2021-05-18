РИАМО - 18 мая. В Коломне после гибели двух человек в результате пожара проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Во вторник в одной из квартир многоквартирного дома по улице Дзержинского начался пожар. После его локализации были найдены тела мужчины и женщины. Предварительно, причиной возгорания стало замыкание электровыключателя в коридоре квартир.

На текущий момент для того, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего, проводится комплекс проверочных мероприятий. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным МЧС, возгорание произошло ночью. Когда на место возгорания прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, наблюдалось задымление. Пожар был локализован на площади 8 кв. м в 1:19, ликвидация открытого горения – 1:20, последствий пожара – 2:26.