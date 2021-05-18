РИАМО - 18 мая. В ближайшие два дня среднесуточная температура в Москве будет превышать норму на 8-10 градусов. Вообще жаркая погода в мае в столице не является редкостью, и за последние 70 лет такое случалось каждые 3-4 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

Речь идет о погоде с температурой выше 25 градусов. А в 1979 году с 18 по 20 мая температура воздуха поднималась до 28 градусов и выше.

Во вторник воздух в столице прогреется до 32 градусов, подобный показатель может стать рекордом для 18 мая за всю историю метеонаблюдений.

Во время жары следует пить воду, морс, компот, чай и квас примерно 40 мл на 1 кг веса, однако не стоит это делать залпом.

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