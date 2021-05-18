РИАМО - 18 мая. В Московском зоопарке розовый и кудрявые пеликаны переселились к пруду на новой территории, это место исторически называется «Болото», сообщает пресс-служба столичного зоосада.

В холодное время года птицы жили вместе с бакланами в павильоне «Бабочки тропиков». Птицы вместе ели рыбу и выхаживали потомство.

Летом пеликаны больше всего любят сидеть на острове в центре водоема. Их кормят дважды в день. Кудрявые пеликаны предпочитают салаку, а розовые — карпов.

Пеликанов на пруду можно увидеть до глубокой осени. Они отправятся на зимовку лишь тогда, когда вода начинает замерзать.

В природе эти птицы гнездятся небольшими колониями, часто — розовые пеликаны вместе с кудрявыми.